F1, Vettel: "Fiducioso per il futuro"

11 agosto 2015

La F1 sarà in vacanza ancora per una decina di giorni, ma a Spa, sede del prossimo GP, i tifosi della Ferrari sperano di ritrovare un Sebastian Vettel vincente. "La prima metà della stagione è stata fenomenale se guardiamo dove eravamo l'anno scorso e dove la squadra è oggi, in termini di prestazioni della vettura e di morale della squadra. Lo sviluppo prosegue in modo molto promettente", ha detto il tedesco a Espn.

"Il progetto è promettente e sono fiducioso per il futuro, soprattutto guardando quello che inizia a prendere forma dietro le quinte", ha aggiunto. Poi una frecciata agli scettici: "Credo che la Ferrari abbia fatto il passo avanti più grande di tutte le squadre, e non so perché è così difficile per alcune persone apprezzarlo. Penso che nella squadra siamo molto orgogliosi e felici per quello che abbiamo raggiunto in tutti i settori".