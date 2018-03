F1, Vettel: "Fiduciosi per la gara, siamo vicini"

24 marzo 2018

C'è un po' di delusione nel box Ferrari dopo le qualifiche di Melbourne, anche se Sebastian Vettel vede il bicchiere mezzo pieno. "Siamo stati vicini, ma alla fine Hamilton ha fatto un giro fantastico. Siamo fiduciosi per la gara, abbiamo migliorato davvero la macchina. Nel long run abbiamo visto che siamo vicini, qui non è facile superare, ma in gara non si può mai sapere. E' comunque una buona posizione di partenza", ha detto il tedesco.

"Venerdì non ero contento per le sensazioni, mentre stavolta è andata sempre meglio. Se alla Mercedes hanno acceso tanto il motore, spero lo spengano per la gara", ha aggiunto.



Meno ottimista, come nel suo stile, Kimi Raikkonen, spaventato dal divario con Hamilton. "Abbiamo fatto un lavoro discreto, il distacco è piuttosto grande e non è stata una sessione lineare visto il meteo di stamattina che ci ha disturbato. Dobbiamo essere comunque contenti per la posizione, anche se il distacco da Hamilton dimostra che c'è tanto lavoro da fare", le parole del finlandese.