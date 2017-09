F1, Vettel: "E' una m.. da, ma sono cose che succedono"

17 settembre 2017

Sebastian Vettel è stato la vittima illustre della carambola al via del GP di Singapore, ma cerca di far buon visto a cattivo gioco nonostante una delusione enorme. "Non ho ancora visto nessun replay e non so dire se ci siano colpevoli o meno. E' una m.. da, ma sono cose che succedono. Il campionato? Non ne voglio parlare ora", ha detto il ferrarista appena rientrato ai box dopo la sua uscita di pista.

Parlando della sua breve gara: "Non ho molto da dire, credo di aver fatto una partenza normale. Poi ho visto Max che si avvicinava negli specchietti, gli ho chiuso la porta e subito dopo ho sentito un colpo sul fianco della vettura". Poche parole, come sempre, invece per Kimi Raikkonen. "Non so se Max non mi ha visto o meno: bisognerebbe chiederlo a lui. Sono cose che capitano, anche se abbiamo pagato un prezzo troppo salato. E' un vero peccato che sia finita così, avevo fatto bene i primi 100 metri. Incidente di gara? Vediamo cosa diranno i commissari, anche se non cambiera' piu' nulla a questo punto", il suo pensiero.