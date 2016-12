F1, Vettel e Raikkonen davanti a tutti nelle libere 1 di Barcellona

Siamo solo alla prima uscita del weekend, ma di sicuro è un buon segno in vista della gara di domenica, che si annuncia ricca di soste ai box e colpi di scena. Certo, il Cavallino è sceso in pista con gomme gialle più performanti rispetto ai rivali, ma sembra che la SF16-H si trovi bene lungo i curvoni del tracciato catalano. Vettel e Raikkonen (rimasto fermo nell'ultima mezz'ora per un intoppo sulla sua monoposto) hanno danzato sicuri davanti alle Mercedes. Il migliore delle Frecce d'Argento è stato ancora Rosberg, ma giusto per un soffio. Nel pomeriggio, comunque, ne sapremo di più sui reali valori dei contendenti. C'era grande attesa, poi, per il cambio di volante tra Verstappen e Kvyat. Nonostante un problema tecnico, l'olandese passato alla Red Bull è stato subito veloce, tanto da chiudere in scia al suo caposquadra Ricciardo. Il tutto mentre il russo ha incassato il colpo, beccandosi mezzo secondo dall'altra Toro Rosso di Sainz, infilatosi tra le Williams di Bottas e Massa, quest'ultimo protagonista di un testacoda. In pista, ma senza tempo, il giovane Ocon, sedutosi all'interno della Renault di Palmer.