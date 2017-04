F1, Vettel e Hamilton "contro" dopo il venerdì di non prove

7 aprile 2017

Aspetta quello che verrà Kimi Raikkonen: "Non abbiamo imparato nulla: dopo l'installation lap avremmo voluto scendere in pista, ma la sessione è stata interrotta. E' un peccato, ma è così per tutti. Non si puà cambiare il tempo e a volte cose del genere accadono. Non è stata una giornata idele, ma avremmo comunque girato con la pioggia e in qualifica dovrebbe esserci il sole. Quindi aspettiamo e vediamo come sarà il meteo e come andrà". Daniel Ricciardo, dal canto suo, spera che queste condizioni possano avvantaggiarlo, anche se ci crede ben poco. "E' stato lo stesso per tutti, un venerdì che non è servito a niente. E' frustrante, peccato anche perché noi dobbiamo conoscere la macchina. Dovremo fare un buon lavoro in quell'ora che ci rimane prima delle qualifiche e pensare al migliore assetto possibile già prima di scendere in pista. Se potrebbe essere un vantaggio per noi? No, questa situazione non serve a nessuno. Magari se dovesse piovere potrebbe forse aiutarci un po'", ha ammesso. Max Verstappen è stato il più veloce di chi è sceso in pista, ma poco conta. " Fare solo due giri cronometrati non è tanto, avremo parecchio lavoro da fare. Per me, però, è quasi lo stesso dell'Asutralia, visto che a Melbourne ho girato poco prima della gara", ha ricordato.