F1, Vettel: "Dopo Singapore buona risposta del team. Guardiamo avanti"

28 settembre 2017

C'è rammarico per quanto successo a Singapore e si sente nelle parole dei due ferraristi, più in Vettel che nel glaciale "Iceman". Nessuno dei due, però, vuole guardarsi indietro "Non cambia nulla nel modo di affrontare le gare - dice Seb - . Non abbiamo visto il presidente Marchionne, ma al lunedì nel team c'era già un buon clima". Freddo e sicuro Raikkonen: "Siamo andati avanti, è un nuovo weekend". E a chi gli chiede di cosa sarà in questo fine settimana, frena: "Difficile rispondere in anticipo, speriamo per il meglio e di avere già delle idee domani. È impossibile rispondere in anticipo sulla condizione della macchina". Vettel, con un po' di ironia rassicura tutti: "Posso promettere di mantenermi in sicurezza quando lascio la griglia di partenza".



Adesso, però, Vettel deve pensare al campionato: "Ci sono ancora tante gare da affrontare e abbiamo una macchina forte. Non voglio star lì a vedere quanti punti abbiamo davanti o dietro, anche se chiaramente è sempre meglio essere davanti". Nonostante il divario in classifica di 28 punti da Lewis Hamilton nella lotta per il titolo mondiale, è ottimista in vista del Gran Premio di Malesia. "Non cambia nulla il modo in cui affronteremo queste ultime sei gare da ora in avanti", ha concluso.



Questa sarà la 19a e ultima gara che si correrà in Malesia. Siparietto finale dei piloti con cambio di battute, quando gli viene chiesto cosa gli mancherà di questo tracciato. "Non credo ci sia una cosa in particolare che mi piaccia, ma per la sua imprevedibilità ci sono state ottime gare". Conferma Raikkonen sulle ottime gare disputate, ma non avrà nostalgia di questo GP: "Non so se ci mancherà. Qui si vede solo l'aeroporto, l'hotel, e il circuito, è da questi tre che giudichi Sepang".