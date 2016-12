F1, Vettel: "Colpa mia, ho chiesto scusa alla Ferrari"

1 novembre 2015

Vettel è di umore ancora più cattivo per la velocità dimostrata dalla sua Ferrari nonostante le tante vicissitudini della gara: "Il nostro passo era lo stesso delle Mercedes, a livello di team il lavoro è stato buono e la giornata positiva. Le prestazioni della macchina ci fanno ben sperare, abbiamo imparato molto e nelle prossime gare daremo il massimo di quello che abbiamo. Oggi potevamo fare una gara molto buona, è per questo che mi sono scusato. Evidentemente alla Curva 7, dove ho commesso entrambi gli errori, non stavo troppo simpatico. Comunque se io compio un errore lo ammetto, anche se non ne sono fiero".



Raikkonen invece calca la mano con il connazionale Bottas dopo l'incidente che gli è costato la gara: "Le corse sono così, ma un po' me l'aspettavo. Vedremo in futuro cosa succederà. Che l'abbia fatto apposta o meno non cambia nulla e non cambierà nemmeno il futuro. Il nostro weekend è stato molto negativo, tutto è andato storto. A volte va così, ma come team non abbiamo perso nulla anche perché la macchina andava molto bene. Ci riprenderemo nelle prossime gare per chiudere positivamente la stagione".