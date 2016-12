F1, Vettel: "Cercherò di infilarmi tra le Mercedes alla partenza"

23 maggio 2015

"Non credo di aver tirato fuori il massimo dalla macchina, era un po' troppo fresco per le gomme. Peccato per le nuvole che hanno coperto il sole", ha aggiunto. Ben più deluso Kimi Raikkonen, costretto a scattare dalla terza fila. "Ovviamente è un risultato schifoso, ho avuto un problema di traffico e non c'è stato niente da fare. Il mio incidente nelle libere 3 non ha condizionato le qualifiche, l'unico problema è che non siamo riusciti a far funzionare le gomme. Qui serve qualche giro buono per fare il tempo, i nostri non lo sono stati abbastanza. Le Red Bull davanti? Vedremo cosa fare, non è bello partire dietro tutte queste macchine. E' una grande delusione", il commento del finlandese.