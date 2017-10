F1, Vettel: "C'è grande delusione"

29 ottobre 2017

Sebastian Vettel è apparso particolarmente abbattuto dopo il 4° posto in rimonta conquistato nel GP del Messico arrivato però nel giorno del trionfo di Lewis Hamilton nel mondiale: "Il contatto al via con Verstappen? Non credo sia importante parlarne, oggi è il giorno di Lewis. Bisogna fargli i complimenti, perché è stato il migliore. Per noi è stata una grande delusione, non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo".