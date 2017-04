F1, Vettel: "Buona Pasqua!"

16 aprile 2017

Come ormai consuetudine, Sebastian Vettel ha festeggiato in italiano il successo in Bahrain. "Buona Pasqua, grazie mille. Oggi la macchina è stata un piacere", ha detto il tedesco parlando via radio con il suo box, dopo avere tagliato il traguardo del GP. Un urlo di Seb ha poi accompagnato il messaggio di auguri.