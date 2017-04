F1, Vettel avverte la Mercedes: "Noi miglioriamo in gara"

8 aprile 2017

"Vedremo quanto è stato importante ottenere la seconda fila. E' stata una bella sessione, mi sono divertito molto, se fossi stato più veloce mi sarei divertito di più. Ma sono contento. Credo che le condizioni saranno diverse", ha aggiunto.



Teme il meteo, invece, Kimi Raikkonen. "Se in gara dovesse essere bagnato dovremo tirare un po' a indovinare perché non abbiamo fatto nemmeno un giro. Vediamo come sarà il meteo. La macchina - ha raccontato - non era troppo male, c'p qualche settore dove dobbiamo migliorare, ma avendo girato poco questa settimana, dopo una gara complicata come la prima, non ci ha reso la vita semplice. Manca qualcosina ancora nelle prime curve, per questo ho perso tempo in quel settore. Non male, ma non siamo dove vorremmo essere".