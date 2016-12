F1, Vettel ai tifosi: "Momenti così rendono la vita degna di essere vissuta"

6 settembre 2015

Sebastian Vettel si gode il podio di Monza e non vuole la vittoria andata a Hamilton sotto la bandiera a scacchi: "E' solo una questione di punti, l'emozione che ho ricevuto correndo non può essere ripagata. E va rispettato il lavoro del pilota, Lewis ha meritato di vincere. Questi tifosi mi hanno regalato il mio miglior 2° posto, momenti così rendono la nostra vita degna di essere vissuta". Kimi Raikkonen : "Ferrari in antistallo al via, non so perché".

Il tedesco della Ferrari, che sul podio ha anche parlato in italiano, non riesce a nascondere entusiasmo ed emozione: "Devo ringraziare i tifosi, vedere tanti appassionati e il loro sostegno è incredibile. Qui sono salito varie volte sul podio, ma oggi ho vissuto un'emozione paragonabile a quella della vittoria del 2008. Ottenere il primo podio a Monza con la Ferrari nella prima stagione con il Cavallino è pazzesco. Abbiamo vissuto una giornata quasi perfetta, il quasi è per la gara di Raikkonen. Senza il problema di Kimi credo saremmo stati entrambi sul podio. Peccato. La velocità c'era, ma purtroppo non era sufficiente per vincere. Oggi Lewis era di un pianeta a parte".



Decisamente meno loquace invece il finnico: "Per quanto ne so io ho fatto le cose normalmente. Tutti avete visto che la macchina mi è andata in antistallo, ma esattamente il motivo non lo conosco. E' stata una situazione di gara molto negativa, quando parti secondo e dopo qualche metro ti ritrovi ultimo è difficile trovare lati positivi. Abbiamo sprecato un'opportunità, la gara poi è stata buona. Abbiamo fatto il meglio che potevamo, non c'è molto altro da dire".