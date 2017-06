F1, Vettel: "Soddisfatto della vettura"

23 giugno 2017

Buon venerdì per la Ferrari a Baku. Sebastian Vettel è stato il più veloce sul passo gara: "Abbiamo provato qualche cosa nel pomeriggio, ci vuole un po' a trovare il ritmo perché la pista non è semplice, ho usato diverse volte le vie di fuga. Noi comunque siamo a posto, dobbiamo mettere tutto insieme, e nel complesso sono contento della macchina. Lo 'short run' non è stato ideale, ma vediamo domani"