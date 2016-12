F1: Verstappen "Sono io la vittima dell'incidente"

28 agosto 2016

Max Verstappen respinge le accuse e si difende riguardo all'incidente alla prima curva del GP del Belgio, che ha coinvolto le due Ferrari: "La mia partenza non è stata perfetta. In frenata li ho attaccati. Kimi mi ha spinto all'interno e non avevo più spazio. Poi ha smesso ed è andato addosso a Vettel. Non ho colpa, io sono stato la vittima. Ero all'interno, loro hanno continuato a togliermi spazio e mi sono venuti addosso".