F1, Verstappen "rimanda" la Ferrari: "Per ora non lascio la Red Bull"

21 agosto 2017

Il nome di Max Verstappen , il talento più esplosivo della F1 , è stato spesso collegato alla Ferrari , ma per adesso l'olandese allontana un suo trasferimento a Maranello, anche perché il Cavallino dovrebbe riconfermare la coppia Vettel-Raikkonen per il 2018. "Ho sempre detto che non ho motivo di lasciare il mio attuale team se avrò a disposizione una vettura competitiva", ha confermato l'olandese della Red Bull a un evento a Zandvoort.

"Se entro due o tre anni non faremo progressi, allora sarebbe una storia differente. Stiamo lavorando molto per migliorarci, l'anno prossimo capiremo cosa ci riserverà il futuro", ha aggiunto. Anche il team principal Christian Horner ha confermato che tutto dipenderà dalla competitività della macchina. Ma se ne riparlerà nel 2020. "Verstappen ha un contratto con noi fino al 2019 compreso - ha detto - , poi per il 2020 sarà sul mercato. Ma non ha senso ora parlare di cosa succederà dopo il 2019, perché dipende da noi dargli una vettura con cui possa vincere".