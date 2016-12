F1, Verstappen porta la RB7 sulla neve austriaca

14 gennaio 2016

Perché aspettare il 20 marzo prima di vedere una vettura di Formula 1 in pista? E che sia neve, e non asfalto, poco importa: il giovane pilota della Toro Rosso Max Verstappen è infatti riuscito a compiere una discesa mozzafiato al volante della RB7 campione del mondo 2011 sulle piste imbiancate di Kitzbühel , in Austria . Trasportata con un eleticcottero a oltre 1.600 metri di altitudine, la Red Bull è stata dotata di pneumatici chiodati e una livrea appositamente progettata.

"Con neve e freddo, come normale in questo piccolo angolo d'Austria in questo periodo dell'anno, la squadra si è spinta oltre i confini di ciò che è possibile, per far scendere una monoposto di F1, preparata per l'occasione, giù per la montagna", ha spiegato il team sui social.



Ed proprio su Twitter che l'account ufficiale della Red Bull ha pubblicato e foto e video dell'impresa storica - in realtà, a tratti simile al consueto "Wroom" che la Ferrari organizzava a Madonna di Campiglio, proprio in questo periodo, sulle nevi italiane.