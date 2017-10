F1, Verstappen batte Hamilton a Sepang

La vittoria di Verstappen, frutto di una gara tutta all'attacco senza mai voltarsi indietro, è stata messa in secondo piano dal duello a distanza tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Ma mentre l'inglese ha badato a controllare la seconda piazza dopo essere stato scalzato dopo pochi giri dalla poisizione di leader, il tedesco ha sfogato tutta la sua rabbia per i guai del sabato. SuperSeb ha chiuso al 13° posto il primo giro e poi ha continuato a scalare la classifica fino a passare Valtteri Bottas nel pit stop e a suon di giri veloci mettere nel mirino il podio di Ricciardo. Alla fine, complice anche un doppiaggio ad Alonso che lo ha fatto arrabbiare, l'obiettivo non è stato centrato, ma questo non cancella la sua strepitosa prestazione. Un motivo di rammarco in più perché qui la Ferrari poteva davvero vincere e invece lascia la Malesia a -34 punti da un Hamilton, che non ha vissuto una domenica brillante, ma per una volta ha badato al sodo. E il titolo è sempre più vicino.



Se il GP di Singapore era durato qualche centinaia di metri, quello di Malesia non è nemmeno iniziato per Kimi Raikkonen. Il finlandese ha accusato problemi alla sua power unit già nel corso del giro di schieramento e nonostante il lavoro dei meccanici in rosso direttamente sulla griglia, non c'è stato nulla da fare nemmeno per provare a partire dai box a gara iniziata. Una mazzata per "Iceman", ma soprattutto per l'immagine e il campionato della Ferrari, che nel giro di 24 ore ha rovinato tutto quanto di buono, anzi ottimo, aveva fatto finora in questo 2017.



Come se non bastassero i guai di Raikkonen, i meccanici del Cavallino si sono "meritati" un lavoro extrra anche per sistemare quella di Vettel. Nel giro di rientro, infatti, il tedesco si è scontrato con la Williams di Stroll e ha distrutto la parte posteriore sinistra della sua Ferrari. E domenica si corre già a Suzuka... Inevitabile l'investigazione da parte della direzione gara, ma senza sanzioni per entrambi.



Quanto agli altri, belle gare di Vandoorne e Stroll, settimo e ottavo alle spalle di Perez, mentre Massa e Ocon hanno chiuso la Top 10, lasciando fuori Alonso. Esordio sulla Toro Rosso con un 14° posto per Pierre Gasly, sempre rimasto a contatto col compagno di squadra Sainz prima del ritiro dello spagnolo.