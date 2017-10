F1, Verstappen: "Vittoria incredibile, è fantastico"

1 ottobre 2017

Sorrisi per due sul podio della Malesia . Raggiante quello di Max Verstappen , un pochino più freddo quello di Lewis Hamilton . L'olandese si è fatto il regalo più bello per i suoi 20 anni conquistando la seconda vittoria in carriera: "È incredibile, è stata una gara fantastica". Poi l'inglese della Mercedes che ha guadagnato punti su Vettel nella classifica Mondiale: "Questo weekend non avevamo il passo, dobbiamo lavorare tanto".

HAMILTON: "LA RED BULL AVEVA UN PASSO MIGLIORE"

Contento ma non al 100% Lewis Hamilton che ammette quanto la sua Mercedes non fosse al top: "Grazie a tutto il pubblico, è stata una gran gara per noi per molti anni quella della Malesia. La Red Bull aveva un miglior passo rispetto a noi, dobbiamo lavorare e spingere per mantenere questi risultati. Non ho preso rischi, il mio obiettivo era quello di prendere più punti possibili", conclude Hamilton che si è portato a +34 punti in classifica da Vettel grazie alla sua seconda posizione. Verso il GP di Suzuka: "Con il caldo la nostra macchina va peggio, in Giappone troveremo più fresco".