F1 Ungheria, Vettel: "Possiamo vincere"

28/07/2018

Sebastian Vettel non nasconde la delusione per il 4° posto in qualifica ma rilancia le ambizioni Ferrari nel GP d'Ungheria: "Oggi è stata una sessione complicata, ci mancava qualcosa. Sull'asciutto eravamo in controllo, ma poi è andata così. La gara? Credo che possiamo vincere. Certo era meglio partire davanti, ma ci proveremo dalla seconda fila". Più soddisfatto Raikkonen: "La posizione non è ideale, ma la macchina andava bene sul bagnato".