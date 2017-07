F1 Ungheria, Vettel: "Oggi giornata da insalata mista"

28 luglio 2017

Sebastian Vettel fatica a dare un giudizio preciso al suo venerdì di prove libere sul circuito dell'Hungaroring: "È stata una giornata altalenante, potremmo dire un'insalata mista - ha scherzato il tedesco della Ferrari dopo la FP2 - Stamattina non ero per niente contento, poi man mano che giravo ho trovato il mio ritmo. Comunque la situazione è difficile da interpretare, siamo tutti molto vicini e non sarà una lotta semplice".

Il leader della classifica iridata ha già un'idea su quali siano gli aspetti da migliorare: "Dovremo lavorare sicuramente sull'usura delle gomme e aggiustare qualcosa nella guida. Andare in vacanza in testa al mondiale? Noi vogliamo vincere domenica, è questo l'importante. Se andasse così non dovremmo neanche fare i conti e sarebbe molto bello".



Giornata a caratteri invertiti per il compagno di team Kimi Raikkonen: "Al mattino siamo partiti bene, poi la seconda prova non è stata il massimo. Abbiamo provato un paio di cose che non sono andate benissimo e poi le due bandiere rosse nel finale ci hanno un po' rovinato il turno. Nel complesso comunque non è andata male. La partenza? È sempre importante, ma qui sarà un momento chiave per guadagnare posizioni".