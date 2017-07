F1 Ungheria, Vettel: "Oggi gara durissima"

30 luglio 2017

Sebastian Vettel non può che essere entusiasta dopo una vittoria sudata e da brividi nel GP d'Ungheria: "Oggi è stata durissima, devo ringraziare davvero tutti, soprattutto i tantissimi fan. Subito dopo il rientro della Safety Car ho avuto un problema allo sterzo, so di non aver certo fatto un favore a Kimi...". Raikkonen , da parte sua, incassa da vero uomo squadra: "Volevo vincere, ma è comunque un risultato grandioso per il team".

Seb può ora godersi il meritato riposo: "I 14 punti di vantaggio? Mi piacciono, ora faremo un paio di giorni di test qui poi cercherò di passare un po' di tempo a casa con la mia famiglia, è tanto che viaggiamo...". Sui problemi in gara preferisce non soffermarsi troppo: "Lo sterzo tirava tutto verso sinistra, ma alla fine sono riuscito a crearmi un cuscinetto buono per vincere. Non so dire cosa sia successo, ma ora non importa".



Per Raikkonen l'appuntamento con un successo che manca ormai dal 2013 è ancora una volta rimandato: "Purtroppo niente vittoria, anche se avevo una macchina grandiosa. Probabilmente ha deciso il mio errore in qualifica sabato, che mi ha fatto perdere la pole. D'altronde non è semplice superare qui, poi con davanti il tuo compagno è ancora più complicato...".