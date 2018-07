F1 Ungheria, Vettel: "Bel venerdì, cancellare la gara di Hockenheim"

27/07/2018

Seb ha poi parlato delle sue sensazioni nello scendere in pista a due giorni dalla morte dell'ex presidente e amministratore delegato della Ferrari, Sergio Marchionne: "La cosa migliore era salire in macchina e fare il nostro dovere. Non era semplice, ma concentrarsi sul lavoro è sempre l'ideale in queste situazioni".





Gli ha fatto eco, riguardo a ciò, anche Kimi Raikkonen: "Non è stata una giornata particolarmente diversa dal solito. Non è il periodo più felice in Ferrari, ma noi dobbiamo solo pensare a lavorare e fare il nostro meglio. In generale oggi non è andata male, ma diciamo che è stato il solito venerdì di lavoro. Abbiamo provato diverse cose e domani ne proveremo altre per tentare di migliorarci ancora un po'".