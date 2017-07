F1 Ungheria, Vettel: "Abbiamo risposto dopo Silverstone"

29 luglio 2017

È un Vettel sorridente quello che si presenta ai microfoni dopo le qualifiche: "Mi sono sentito piuttosto bene e abbiamo fatto il giro che volevamo. La macchina è stata fantastica, sempre più veloce di giro in giro. Nel secondo tentativo in Q3 avrei potuto fare qualcosa in più, ma comunque è andata alla grande. È stato un piacere girare con questa Ferrari".



Un po' più cupo lo sguardo di Raikkonen, che sentiva di poter pontare più in alto del secondo posto: "Non ho avuto problemi particolari alla macchina, sono contento del mio ultimo tentativo anche se pensavo di poter centrare la pole. Ho fatto un errore piuttosto stupido nel giro lanciato, ma comunque è un risultato grandioso per il team. C'è ancora tanto lavoro da fare per la gara, proveremo a difendere le posizioni".