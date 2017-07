F1 Ungheria, Ricciardo vola nelle Libere 1

È una Red Bull in grande spolvero quella che si presenta all'Hungaroring. Daniel Ricciardo si era detto molto ottimista per il weekend di Budapest e i tempi in pista della sua vettura confermano le sensazioni positive. Grande prestazione sul giro secco e ottimi tempi anche in fase di simulazione passo gara, praticamente identici a quelli di Lewis Hamilton.



A tenere testa all'australiano, al momento, c'è la Ferrari di Kimi Raikkonen (+ 0''234), esperto del circuito ungherese (sette podi qui per lui in carriera) e apparso decisamente più a suo agio sulla SF70H rispetto al compagno di team Sebastian Vettel. Il leader mondiale ha accusato molto sovrasterzo e parecchi problemi nel mandare in temperatura le gomme posteriori, scivolando fino al sesto posto a + 1''077 da Daniel. L'unica buona notizia della mattinata di Seb è che, con qualche aggiustamento, il margine di miglioramento è evidentemente altissimo.



Quarto crono, a sandwich tra le due Mercedes, per Max Verstappen, con Hamilton e Bottas apparsi un po' sorpresi dall'eccezionale spunto delle Red Bull, anche se la W08 ha poi dimostrato grande confidenza sul passo.



Nella top 10, alle spalle di Vettel, ci sono le McLaren di Alonso e Vandoorne e le Renault di Hulkenberg e Palmer, che spingono lontano Force India e Toro Rosso.



Mattinata da dimenticare per Antonio Giovinazzi, che finisce a muro con la sua Haas dopo poco più di mezz'ora, rompendo la sospensione anteriore sinistra e compromettendo la seconda delle sette sessioni di prove libere che la scuderia americana gli ha concesso in questa stagione.