F1 Ungheria, Ricciardo è il più veloce nelle Libere 1

Daniel Ricciardo è il pilota più veloce nella prima sessione di libere del GP di Ungheria. L'australiano ha chiuso il turno in 1'17''613 con gomma soft, tenendosi alle spalle la Ferrari di Vettel (+ 0''079, ma con ultrasoft) e l'altra Red Bull di Verstappen (+ 0''088). Quarto tempo per Kimi Raikkonen (+ 0''335), quinto e sesto per le Mercedes di Hamilton e Bottas , apparse più in difficoltà rispetto alle monoposto rivali.

Si riparte dunque dalla voglia di riscatto dei due grandi delusi del GP di Germania. Ricciardo ha dimostrato tutta la confidenza sua e della Red Bull con il tracciato ungherese (dove vinse nel 2014), mettendosi a dettare il passo nonostante la doppia mescola di svantaggio sulla Rossa del tedesco. Dal canto suo Seb è sceso in pista dando prova di volersi mettere alle spalle il prima possibile l'incredibile delusione della gara di casa. Il pilota Ferrari ha avuto il vantaggio di essere stato l'unico dei big a girare con gomme ultrasoft, ma ha confermato anche nella breve fase di simulazione del passo gara che la SF71H ha tutte le carte in regola per trovare un'immediata rivincita. Un anno fa fu doppietta per il Cavallino.