F1 Ungheria: pole di Vettel, delirio Ferrari

Sebastian Vettel vola sull'asfalto dell'Hungaroring e centra la sua seconda pole position stagionale con un mostruoso 1'16''276 . Al fianco del tedesco scatterà l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen (+ 0''168), per una prima fila tutta rossa come già accaduto a Sochi e a Montecarlo. Alle spalle dei due piloti di Maranello partiranno le Mercedes di Valtteri Bottas (+ 0''254) e Lewis Hamilton (+ 0''417), alle prese con qualche problema di gestione delle gomme supersoft.

Seb e Kimi mettono così la parola fine al dominio Mercedes in qualifica e la Ferrari ritrova una pole position (e una doppietta) che mancava dal GP di Monaco. Era addirittura dal 2005, dai tempi di Schumacher, che una vettura del Cavallino non partiva davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria.



Dopo il dominio assoluto mostrato nelle Libere 3 del mattino, la pole per Vettel sembrava quasi una formalità e, in un certo senso, lo è stata. Lewis Hamilton ha avuto uno squillo nel Q2, ma le difficoltà nel gestire le gomme supersoft alla fine lo hanno costretto a puntare tutto su un unico tentativo di giro lanciato nel Q3, dal quale è scaturito un misero (se così si può definire) quarto tempo. Per il pilota britannico l'appuntamento con la storia (le 68 pole di Schumacher) è dunque rimandato e domenica sarà costretto a una gara in rimonta, nella quale scatterà alle spalle del duo finlandese Raikkonen-Bottas.