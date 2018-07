F1 Ungheria, la Ferrari di Vettel domina le Libere 3

28/07/2018 di DANIELE PEZZINI

Seb conferma dunque di essere pronto a mettere le mani sulla sesta pole stagionale, su un circuito che, per quello che si è visto nelle libere, sembra sposarsi alla perfezione con le caratteristiche delle Ferrari. Il primo e il terzo settore, in particolare, hanno messo in mostra la superiorità delle Rosse e solo qualche sbavatura nel giro lanciato di Raikkonen ha impedito alle SF71H di dominare il turno e portare a casa l'uno-due nella tabella dei tempi. Il finlandese è comunque distante appena un paio di decimi dal compagno di team e ha tutte le carte in regola per poter puntare anche lui alla prima fila.



Situazione complessa invece in casa Mercedes: Bottas è riuscito a mettere insieme un giro pulito e si è piazzato a pochi millesimi da Vettel, ma nel finale della sessione ha sbattuto la sua W09 contro il muro dopo un testacoda, fortunatamente per lui senza infliggere danni alla monoposto. Hamilton, invece, è apparso preoccupatissimo dalla gestione delle posteriori e dopo un turno fatto di scivolamenti e testacoda si è preso oltre mezzo secondo dal rivale iridato, confermando la sofferenza con le ultrasoft già evidenziata venerdì.



Mattinata difficile anche per le Red Bull, che avevano impressionato positivamente nelle prime due sessioni. La confidenza delle due RB14 con le curve dell'Hungaroring è improvvisamente svanita, relegando Ricciardo e Verstappen in quinta e sesta posizione, rispettivamente a + 0''633 e + 0''776. Ambiscono al Q3 anche le Renault di Sainz e Hulkenberg, la Haas di Grosjean e la Toro Rosso di Gasly, tutti in top 10. Servirà un'impresa invece alle Sauber-Alfa Romeo: Leclerc ha chiuso 13° davanti alla McLaren di Alonso, mentre Ericsson è stato solamente 18°.