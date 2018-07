F1 Ungheria, Hamilton: "Pole inaspettata, la pioggia ci ha aiutato"

28/07/2018

Lewis Hamilton si gode la straordinaria pole position conquistata sul bagnato a Budapest: "Non ci aspettavamo questo risultato, le Ferrari sono state più veloci per tutto il weekend e il nostro obiettivo era solamente star loro il più vicino possibile. Poi però è arrivata la pioggia e ci ha dato una mano". Soddisfatto anche Bottas : "È stato cruciale fare doppietta, ma in gara sarà una bella battaglia. Non vedo l'ora".

Lewis ha raccontato così la sua qualifica, vissuta con una pioggia che andava intensificandosi sessione dopo sessione: "È stato davvero complicato ed insidioso. All’inizio le condizioni erano accettabili, ma poi è diventato sempre più bagnato ed era difficile capire quanta aderenza c’era. In questi casi cerca di trovare una linea in pista un po’ meno bagnata per fare la curva nel modo giusto. È un po’ come il balletto, devi andare sulle punte, e cercare di non fare danni. Alla fine è stata una corsa sulle montagne russe. Siamo in un’ottima posizione, cerchiamo di lavorare al meglio come team, speriamo di poter tenere le Ferrari dietro di noi".



Non ha nascosto un pizzico di amarezza Valtteri Bottas, che ancora una volta si è visto soffiare la possibilità di centrare la prima casella: "Avevo tagliato il traguardo in pole, ma alla fine Lewis è riuscito a prevalere. Lui facendo il giro più tardi di me è riuscito ad avvantaggiarsi della pista che andava ad asciugarsi progressivamente".