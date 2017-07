F1 Ungheria, Hamilton: "Noi in difficoltà? Non so perché"

29 luglio 2017

Lewis Hamilton fatica a trovare una spiegazione alle difficoltà riscontrate dalla sua Mercedes in qualifica all'Hungaroring: "Le vibrazioni alle gomme? No, quello non ha influito sul tempo. Però quando esci dal box dovrebbero essere perfette, altrimenti ti deconcentrano. Dobbiamo lavorare sul bilanciamento degli pneumatici. Abbiamo fatto più fatica del solito e non ho idea del perché". Bottas invece si limita ad ammettere: "Ferrari troppo più veloci".