F1 Ungheria, Hamilton: "Grande giornata, punti bonus per noi"

29/07/2018

Lewis Hamilton si esalta per la vittoria nel GP d'Ungheria: "Bellissima giornata - ha detto il pilota Mercedes - Sapevamo che le Ferrari sarebbero state veloci in questo weekend, quindi questi sono punti bonus per noi. Ora andrò ad allenarmi per la seconda metà di stagione". Bottas è invece tornato sul contatto finale con Vettel : "Un incidente di gara? Penso di sì, ma credo che lui non mi abbia lasciato abbastanza spazio dopo il sorpasso".

Lewis ha raccontato così il suo rovente pomeriggio a Budapest: "È stata una giornata dura e sicuramente lo sarà il resto del Mondiale. Ho sudato tantissimo, faceva davvero tanto caldo. È stata una gara di gestione del passo per me, però negli ultimi giri soffrivo parecchio per le temperature. Sono contento di come abbiamo lavorato nelle ultime gare e dell’impegno che ci sta mettendo il team. Spero che possano continuare a spingere per il resto della stagione".



Valtteri è invece tornato sul suo rocambolesco finale, quando ha centrato prima Vettel e poi Ricciardo, dovendo accontentarsi del 5° posto (confermato poi nonostante i 10 secondi di penalità inflittagli dai commissari): "Penso siano stati due incidenti di gara. Con Seb mi stavo difendendo nel miglior modo possibile, credo che lui non mi abbia lasciato abbastanza spazio dopo il sorpasso e l'ala l'ha toccato. Poi lottare con Daniel con l'ala rotta era dura. Ho avuto un bloccaggio e l'ho centrato. Ho fatto il possibile, tutto stava andando bene fino a quando Seb mi ha sorpassato . Ho avuto una prima parte di stagione effettivamente sfortunata, ho proprio bisogno di una pausa e di staccare un po' da questo sport".