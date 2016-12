F1, una McLaren davanti a tutti nei test Pirelli di Abu Dhabi

1 dicembre 2015

Assenti Hamilton e Rosberg, per la Mercedes ha girato Pascal Wehrlein, che però non è andato oltre il sesto crono di una lunga giornata di 12 ore chiusasi sotto i riflettori. Il test è servito per provare il prototipo delle prossime gomme ultrasoft e la Pirelli ha tenuto all'oscuro gli stessi piloti e squadre sul tipo di mescola usata nelle varie uscite in pista. Le prove, inoltre, si sono svolte a porte chiuse, a conferma dell'importanza di queste verifiche in vista del 2016.