F1, un tifoso di Hamilton attacca la "grazia" a Vettel: l'inglese mette "like"

5 luglio 2017

Nessun commento ufficiale, ma Lewis Hamilton ha espresso il suo pensiero sulla decisione della Fia di perdonare Vettel per la sportellata di Baku. Lo ha fatto mettendo un "like" a un post di un suo tifoso che criticava la "grazia" al ferrarista. ”Ho perso tutto il rispetto per FIA, Ferrari e Sebastian Vettel dopo la decisione. Passa il messaggio che qualunque cosa tu faccia in pista puoi passarla franca chiedendo scusa”, ha scritto il fan su Instagram.