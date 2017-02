F1, ufficiale: Wolff e Lauda in Mercedes fino al 2020

20 febbraio 2017

La Mercedes getta le basi per il futuro partendo dal recente vittorioso passato. La scuderia tedesca, dopo aver annunciato l'ingaggio di Valtteri Bottas al posto del campione del Mondo Nico Rosberg e del direttore tecnico James Allison , comunica il rinnovo fino al 2020 di due pedine fondamentali come il Team Principal Toto Wolff e il presidente onorario Niki Lauda che mantengono rispettivamente il 30% e il 10% delle quote di proprietà.

Con questo annuncio viene dunque smentita ogni ipotesi di conflittualità all'interno del team iridato e a confermarlo è anche il presidente della Mercedes Dieter Zetsche in una nota apparsa sul sito: "Le qualità dirigenziali e imprenditoriali di Toto e l'esperienza di Niki hanno fruttato risultati che sono andati oltre ogni rosea aspettativa. Per questo sono molto soddisfatto di averli a capo del team di Formula 1 sicuramente per ancora 4 anni". Wolff e Lauda resteranno in sella alla Mercedes fino al 2020, anno in cui scadrà il 'Patto della Concordia' che attualmente regola i rapporti commerciali tra i vari team e la F1.