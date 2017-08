F1, ufficiale: Vettel in Ferrari fino al 2020

26 agosto 2017

Sebastian Vettel ha prolungato il proprio contratto con la Ferrari fino al 2020. Ad annunciarlo è la stessa scuderia di Maranello con un comunicato ufficiale: il matrimonio tra la Rossa e il tedesco continuerà per altri tre anni. Scartata dunque l'ipotesi Mercedes che, come ammesso da Niki Lauda, fino a giugno era stata in contatto con Seb. La volontà del quattro volte campione del mondo è stata chiara: vuole solo la Ferrari.

Fiducia reciproca incondizionata, dunque. Niente Mercedes per Vettel, niente Hamilton per la Ferrari, come si era vociferato (in ottica 2019) nel caso in cui il rinnovo fosse stato solamente annuale. Quello del Cavallino con il tedeso è un progetto a lungo termine e questo nuovo accordo lo conferma una volta per tutte.