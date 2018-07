F1, ufficiale: Hamilton ha rinnovato con la Mercedes

19/07/2018

L'avventura di Lewis Hamilton in Mercedes continua . La casa tedesca ha annunciato infatti di aver prolungato di altri due anni l'intesa con il pilota britannico . "Il rinnovo è stato solo una formalità del discorso iniziato con Toto Wolff quest'inverno - ha spiegato Lewis -. Faccio parte di questa famiglia da 20 anni e non mi sono mai sentito più felice come adesso in un team ". " Continuerò a lavorare per vincere ancora ", ha aggiunto.

"Sono convinto che la Mercedes sia il posto giusto per me per ancora tanti anni. E' bello aver messo tutto nero su bianco - ha proseguito Hamilton -. Il team è più affamato che mai". "La passione competitiva che arde in me è condivisa da ogni singolo membro di questo gruppo, sempre pronto a migliorarsi per essere al top", ha aggiunto. "Non vedo l'ora di vedere cosa possiamo ottenere nelle prossime due stagione e mezza", ha concluso Lewis.



Considerazioni condivise anche da Toto Wolff. "Siamo stati subito in linea con Lewis quando abbiamo cominciato a discutere i dettagli - ha spiegato -. E' comprensibile che ci sia stato molto interesse e speculazioni sulla trattativa, ma abbiamo chiuso l'accordo e non volevamo aspettare ulteriormente". "Su Hamilton pilota è già stato detto tutto - ha proseguito Toto -. E' uno dei più grandi interpreti di questo sport e i suoi numeri parlano da soli". "Sono molto felice di poter continuare a lavorare con lui e anche conoscere l'uomo che c'è sotto il casco - ha continuato -. Ha un'instancabile spinta verso il miglioramento, lavora in maniera intelligente col team e la sua lealtà nei confronti di Mercedes è totale". "La Mercedes è casa sua e la sua storia sarà per sempre legata a questo marchio - ha concluso -. Sono sicuro che abbiamo ancora molti capitoli incredibili della nostra storia da scrivere".