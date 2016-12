F1, ufficiale: dalla Cina si torna alle vecchie qualifiche

11 aprile 2016

Ora è ufficiale: nel GP di Cina di F1 si tornerà al vecchio sistema di qualifiche. Lo ha annunciato la Fia in un comunicato dopo l'ok alla abolizione del nuovo format che aveva sollevato subito giudizi negativi e polemiche. Il World Motor Sport Council aveva votato a favore del ritorno al vecchio sistema in cui "le sei vetture più lente vengono eliminate alla fine delle prime due sessioni, con le 10 migliori che si sfidano per la pole nel Q3".