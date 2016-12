F1, tweet sul muro di Trump: Perez rompe con lo sponsor

10 novembre 2016

E' durata una settimana la collaborazione tra Sergio Perez e il marchi di occhiali Hawkers. Il pilota messicano ha infatto rotto il contratto di sponsorizzazione per via di un tweet infelice dell'azienda che suggeriva ai messicani "di indossare questi occhiali per coprire le lacrime durante la costruzione del muro". Il riferimento alla gestione del confine col Messico di Trump è stato inaccettabile per Perez: "Nessuno prende in giro il mio paese".