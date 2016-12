F1, tripletta Mercedes: festa in fabbrica

11 ottobre 2016

La Mercedes festeggia in fabbrica il terzo titolo costruttori consevutivo . Per ringraziare tutto il team coinvolto nel progetto, i vertici della scuderia hanno deciso di condividere con piloti, tecnici e meccanici il successo. "Anche l'ultimo dei ragazzi, con la più piccola parte nel nostro motore, è un vincitore", ha detto il presidente non esecutivo Niki Lauda stappando una bottiglia di champagne davanti a tutto il personale riunito nello stabilimento di Brixworth in Gran Bretagna.

"So quante ore avete dovuto lavorare, soprattutto dopo la Malesia", ha aggiunto l'ex pilota austriaco tre volte campione del Mondo. "Dobbiamo andare avanti con lo stesso ritmo e lavoro per essere sicuri che nessuna delle nostre vetture nelle ultime gare abbia problemi", ha concluso Lauda. "Oggi è tutto di voi ragazzi. Sono così orgoglioso di tutti voi", ha detto Hamilton che ha poi aggiunto: "Sto già guardando avanti, ci sono ancora quattro gare e ho un incredibile supporto".



Appena rientrato dal Giappone con Hamilton sull'aereo di Lauda, il team principal Toto Wolff ha invece scherzato dicendo che il conducente era in buona forma. "È molto difficile tornare dopo una gara dura e in cui il tuo compagno di squadra ha fatto un sacco di punti. Ma lui è un tre volte campione del Mondo, è in grado di recuperare da questo momento difficile", ha dichiarato a proposito di Hamilton. Poi una battuta sulla possibilità di qualche cambiamento nelle strategie di squadra nei prossimi Gp: "Non cambia niente. Non abbiamo mai dato ordini di scuderia e così vogliamo continuare sperando di non deluderli con problemi meccanici".