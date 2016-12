F1, Toto Wolff: "Troppi party per Hamilton? Se continua a vincere così faccia pure!"

9 dicembre 2015

Il responsabile della scuderia tedesca ha dichiarato su Autosport: "Finché le prestazioni in pista sono quelle degli ultimi tre anni non vedo dove sia il problema. Certo, per me il pilota perfetto è quello che alle 10 di sera va a letto e non in giro per il mondo a divertirsi, ma se Lewis fa così e le sue prestazioni non ne risentono continui pure".



Toto Wolff, nelle scorse settimane, aveva più volte "avvertito" i suoi piloti: se dovessero creare problemi nel team si prenderanno subito provvedimenti interni. Ora, invece, sembra essere più permissivo: "Con due piloti che si spingono a vicenda in tutto il week end, trovando così il modo di tirare fuori il meglio l'uno dall'altro, è importante capire di quali libertà possa disporre uno come Hamilton e quale sia l'atmosfera migliore per circondarlo", ha concluso.