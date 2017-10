F1, Toro Rosso: un turnover esasperato

C’erano una volta in Formula Uno (e non solo) i “piloti con la valigia”. Ed in qualche caso esistono ancora... Giovani promesse o anche no che – potendoselo permettere – prendevano una scorciatoia rispetto alla trafila delle categorie minori per entrare direttamente nel Mondiale. Per un’intera stagione, magari solo un “pacchetto” di gran premi, oppure un GP “one-off”. Tutto dipendeva e dipende ancora – appunto - dalle disponibilità economiche (comunque la si voglia vedere: consistenti) dello sponsor portato in dote oppure addirittura dalla famiglia. Ed anche se, come detto, il fenomeno non si è del tutto estinto, visto che la fame di finanziamenti dei team di seconda o terza fascia è identica anzi superiore a dieci oppure vent’anni fa, il fenomeno stesso si è evoluto e potrebbe farlo ulteriormente in futuro, allargando la propria portata. Magari nella scia dell’esempio di Toro Rosso (quindi Red Bull) che non deve certo attendere che alla porta bussi il “pilota con la valigia” ed ha inaugurato quest’anno la consuetudine di ruotare i piloti al volante delle proprie monoposto. Per necessità ma anche per scelta. Il Mondiale è iniziato con Sainz e Kvyat al volante delle STR12, poi il russo è stato accantonato (dopo Singapore) per dare spazio a Pierre Gasly. Lo scorso weekend il francese è stato dirottato alla finale (poi cancellata) della Superformula, ed a sostituirlo in Texas è stato chiamato il neozelandese Brendon Hartley. Ad Austin la Toro Rosso ha completamente rinnovato la propria formazione iniziale, visto che per riempire il vuoto lasciato da Carlos Sainz Jr. (“girato” alla Renault) è stato ripescato … il suo compagno di squadra di inizio stagione Daniil Kvyat. Domenica però in Messico e poi ancora a metà novembre in Brasile ed a fine novembre ad Abu Dhabi nuovo schieramento inedito e … definitivo, visto che Gasly tornerà al volante della Toro Rosso ed il suo ex vice Hartley verrà stato “spostato” sulla monoposto guidata da Kvyat negli USA. Questa la decisione del boss dei “tori” Helmut Marko, che per Kvyat suona come una bocciatura definitiva dopo due stagioni a tempo pieno con Toro Rosso (2013 e 2014), la promozione in Red Bull nel 2015, una prima bocciatura dopo il suo GP di casa a Sochi nel 2016, per fare spazio nientemeno che a Max Verstappen (vincente al suo debutto a Barcellona), saltando però immediatamente sulla Toro Rosso per il resto della stagione. Prima del nuovo “balletto” di quest’autunno...