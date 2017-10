F1, test positivo a Silverstone per Kubica sulla Williams

12 ottobre 2017

Ma sono tre i candidati ad affiancare Lance Stroll per il 2018 nel paddock Williams: Robert Kubica che, appunto, cerca il ritorno in F1, Felipe Massa che spera nella conferma e non ha più voglia di ritirarsi come l'anno scorso e Paul Di Resta, attuale commentatore e terzo pilota del team, che mercoledì sarà anche lui a Budapest. Dal poco che è trapelato, comunque, sembra che il test di Silverstone sia andato bene per Kubica, come quelli svolti sulla Renault nei mesi scorsi.



A curare il percorso di rientro in competizione di Robert Kubica c'è l'ex campione del mondo Nico Rosberg che, in Giappone, si è detto certo della forma fisica del polacco: "Ha mostrato nel test con la Renault che è pronto. Fisicamente è 100% in macchina, quindi è un momento davvero emozionante", ha dichiarato il tedesco figlio d'arte alla tv inglese Sky Sports. "È sempre al passo, quindi non c'è nulla da provare", ha sottolineato l'ex Mercedes.