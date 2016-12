F1, test Pirelli a Le Castellet: acuto di Vettel

26 gennaio 2016

Dopo la prestazione in ombra firmata da Raikkonen, la Ferrari fa la voce grossa grazie a Vettel, che realizza il miglior tempo della due giorni di test sul tracciato bagnato artificialmente per testare le nuove gomme "full wet". Il guizzo del tedesco, che conclude con ben 134 giri, arriva nel nono e ultimo run, con le gomme intermedie: dietro di lui, ad appena 83 millesimi, la Red Bull di Daniil Kvyat (anche lui con le intermedie), mentre l'altro pilota impegnato, Stoffel Vandoorne su McLaren, chiude ad oltre un secondo (1'07"758). "Girare è sempre divertente e utile, anche se si tratta solo di un test per sperimentare gomme da bagnato - afferma Vettel, al ritorno sulla sua monoposto (2015) dopo la lunga pausa invernale -. C'è tempo prima dell'inizio del Mondiale, nelle prossime settimane andrò a Maranello a definire le ultime cose, ad esercitarmi col simulatore e a migliorare la forma fisica dopo i pasti delle festività. La richiesta del presidente Marchionne di vincere subito in Australia? Non c'è neppure bisogno che ce lo chieda - conclude il tedesco -. Siamo ambiziosi e tutta la squadra lavora per ridurre il gap che ci divide dalla Mercedes".