F1: test Montmelò, Bottas davanti alla Ferrari di Giovinazzi

16 maggio 2018

Valtteri Bottas è stato il più veloce nella seconda e ultima giornata di test di Formula 1 sul circuito del Montmelò, a Barcellona . Il finlandese della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo in 1'16"904 con gomme supersoft. Secondo Antonio Giovinazzi su Ferrari, staccato di 0.068 millesimi con gomme hypersoft. "E' stata una giornata faticosa - ha raccontato Giovinazzi - Abbiamo fatto un sacco di giri (148), ma me la sono davvero goduta".

"L'ultima volta che avevo guidato in una sessione ufficiale era stato l'anno scorso ad Abu Dhabi - ha proseguito al sito Ferrari - Avevamo un bel programma, con diverse cose da provare e gomme di mescola differente. Il test è stato produttivo e sono stati raccolti moltissimi dati, da comparare con quelli del simulatore. Essere al volante di una Rossa è sempre un privilegio. E mi ha dato una sensazione fantastica". Terzo tempo per Lando Norris su McLaren, a 1.135 da Bottas con gomme soft. Quarto Kevin Magnussen con la Haas, protagonista anche di un'uscita di pista. Alle spalle del danese Nikita Mazepin su Force India e Jack Aitken su Renault. Settimo e ottavo tempo, infine, per la Sauber Alfa Romeo di Leclerc e la Williams di Robert Kubica.