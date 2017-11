F1, test di Abu Dhabi: Raikkonen il più veloce, riecco Kubica

28 novembre 2017

In questi test le scuderie hanno la possibilità di provare il nuovo compound Pirelli, le Hypersoft. Diverse monoposto hanno utilizzato varie forme di rastelli, come già visto alla Ferrari nello scorso weekend. Questi nuovi applicativi sono stati visti all'ingresso degli impianti di raffreddamento anche sulle McLaren. La scuderia di Working è quella che ha osato di più, presentando anche dei deviatori di flusso nella parte superiore del sistema Halo. Dopo uno stop a causa di una foratura, il miglior tempo è stato di Kimi Raikkonen con 1'37"768 in 43 giri. Alle spalle del finlandese, Daniel Ricciardo ha girato in 1'38"551. Terzo Hamilton con 1'38"551. Si rivede Kubica , già sceso in pista sempre in fase test, in questo 2017 alla guida della Renault e successivamente ha provato la Williams ma del 2014. Questa è la prima volta sulla monoposto attuale, girando in 1'41"296. Nelle prossime settimane verrà definito il contratto del pilota polaccio, che ha un manager d'eccezione. Il campione del mondo del 2016 Nico Rosberg. Nella due giorni sono presenti tutti i team con gli stessi piloti del 2017, tranne la Sauber che ha assegnato una monoposto a Charles Leclerc. Piccolo errore in mattinata per Alonso che in uscita dalla curva 19 impatta contro le barriere, senza gravi conseguenze. Hanno girato solo dodici piloti: Raikkonen, Ricciardo, Hamilton, Grosjean, Stroll, Alonso, Hulkenberg, Mazepin, Kupica, Gelael, Ericsson, Turvey. I restanti scenderanno in pista domani: inzio alle 6 italiane.

KUBICA: "VORREI CONTINUARE"

Il bilancio di Kubica al termine del primo giorno è sereno e riflessivo. "Il giro secco va fatto in Australia. Domani è un altro giorno, forse con un programma diverso. La pausa serve per riflettere e per capire i dati. Per ora non c'è niente di certo. Vivo come negli ultimi sei mesi, giorno per giorno. Così come ho vissuto gli altri test. Per me è già una soddisfazione essere qua. Visto quello che ho fatto mi piacerebbe avere la possibilità di continuare, ma bisogna considerare da dove sono partito, ovvero quasi dal nulla. Ripeto, per me è una bella sensazione: è stato un giorno importante. Non sto pilotando con una mano sola, perché farlo a bordo di una vettura di Formula 1 sarebbe impossibile. Certo ho alcune limitazioni, ma il mio corpo in qualche modo compensa, il che non è sbagliato. Siamo esseri umani, ma questo è un giorno normale e certi problemi li ho superati", ha commentato.