F1, test Budapest: torna Kubica, ma Vettel resta il più veloce

2 agosto 2017

Secondo crono per il giovane pilota inglese su McLaren, Lando Norris, che ha preceduto l'altro ferrarista Kimi Raikkonen e la Toro Rosso di Carlos Sainz. Solo sesta la Mercedes guidata dal giovane George Russel, in pista al posto dei titolari Hamilton e Bottas.



Kubica, osservato speciale di giornata, a bordo della sua Renault ha guidato l'equivalente di due Gran Premi in un solo giorno. Il polacco ha provato tutte le mescole Pirelli e può rendersi soddisfatto del suo grande ritorno. Il suo futuro ora sembra poter tornare a legarsi a quello della Formula 1 a 7 anni dalla sua ultima apparizione e a 6 dal terribile incidente, avvenuto in un rally, che sembrava averne stroncato la carriera. Oltre a Kubica, che ha compiuto 147 passaggi, gli altri piloti a superare quota 100 giri sono stati il nostro Ghiotto, Matsushita, Ferrucci e Gasly.



Alla fine della sua sessione di prove, Sebastian Vettel ha anche trovato il tempo per scambiare qualche parola coi giornalisti riguardo al Mondiale e al lavoro svolto con la Ferrari: “Era l’ultimo test della stagione prima della ferie, un’occasione da non perdere visto che avevamo delle cose da provare. E' andato tutto bene, la Ferrari è competitiva: se hai una macchina fortissima fai forte ovunque e noi stiamo lavorando proprio per migliorare e avere ottime performance su ogni tipo di circuito. La squadra sta facendo un ottimo lavoro, siamo in forma e anche su di morale grazie ai risultati: sono certo che saremo lì a giocarcela fino alla fine. La stagione è lunga, mancano molte corse, ma abbiamo tutti gli ingredienti per combattere. Negli ultimi anni non abbiamo avuto la monoposto migliore e non siamo stati capaci di fare lo sviluppo che avremmo voluto, ma quest’anno la storia è diversa: portiamo in pista molti sviluppi, che altre squadre hanno anche copiato, ed è la conferma che il nostro lavoro va bene".



Ottimista pure Raikkonen: "Portiamo sempre qualcosa di diverso, indipendentemente da dove siamo, e cerchiamo di imparare. Abbiamo ottenuto buoni risultati, come squadra, qui in Ungheria, ma ci sforziamo sempre di migliorare. E' stata una normale giornata di test, ma ovviamente qui sia ha più tempo e più pneumatici a disposizione rispetto ad un weekend di gara, per cui lavoriamo per trarne il massimo vantaggio. Nelle ultime gare la sensazione con la macchina è migliorata costantemente, il che dimostra che le nuove cose che abbiamo portato mi hanno aiutato a guidare sempre meglio".