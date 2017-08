F1, test Budapest: Ferrari, Leclerc gira come i grandi

1 agosto 2017

Dopo il Gran Premio d'Ungheria per la F1 non è ancora tempo di andare in vacanza. A Budapest , infatti, è andato in scena il primo di due giorni di test con le scuderie che hanno dato spazio ai a diversi piloti emergenti. Dei piloti titolari presenti solo Raikkonen, Vandoorne, Verstappen e Stroll , mentre la Ferrari ha affidato una monoposto a Leclerc , che ha avuto l'onere di testare il nuovo diffusore posteriore pensato per le piste veloci.

I due grandi protagonisti di giornata sono stati la Ferrari e il pilota debuttante Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha portato in pista la SF70H con un'importante modifica al diffusore posteriore. Una modifica che è stata pensata appositamente per le piste veloci, in particolare per Spa e Monza. Sulla rossa ha fatto anche la sua comparsa la vernice flow viz che permette di visualizzare i flussi nel retrotreno, così da riuscire a tenere meglio sottocontrollo ogni dettaglio di questo nuovo componente.



Leclerc è stato inoltre autore di un'impresa incredibile, soffiando il primato di giornata a Stoffel Vandoorne. Il monegasco al suo ultimo giro, quando sembrava ormai tutto deciso, ha segnato un tempone che ha lasciato sbalorditi tutti gli adetti ai lavori. Al pilota McLaren resta la soddisfazione di essere stato l'unico pilota a riuscire a scendere sotto i tempi segnati nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.



In casa Mercedes Bottas ha testato le Pirelli 2018. Con le gomme del futuro il pilota della scuderia tedesca ha guidato per ben 155 giri coprendo la distanza di due Gran Premi. La risposta della macchina è stata significativa permettendogli di registrare degli ottimi tempi. Con lui ha girato George Russell, all'esordio in Formula 1, che si è detto estremamente soddisfatto del lavoro svolto. Anche per lui una giornata di lavoro intensa che lo ha visto superare ampiamente le 100 tornate.



Delusione per Max Verstappen la cui Red Bull ha risentito di un problema al motore che gli ha impedito di proseguire in questa giornata di test. Il pilota si è dovuto fermare dopo appena 58 giri senza riuscire a segnare nulla di particolare.