F1, test Barcellona: Vettel il più veloce, Rosberg insegue

17 maggio 2016

Sorriso Ferrari al Montmelò. Nel primo giorno di test di Formula 1 a Barcellona il miglior tempo è di Sebastian Vettel, che con le soft ferma il cronometro sull'1'23"220. Beffata di appena un decimo la Mercedes di Nico Rosberg, anche lui con le gomme morbide, mentre ad oltre mezzo secondo si piazza la McLaren di Jenson Button. Lavoro duro per i team per la raccolta del maggior numero di dati possibile: 103 giri per la Rossa, 119 per la Mercedes.

Chiudere la prima giornata di test a Barcellona in testa alla classifica dei tempi è il modo migliore per ritrovare il sorriso: Sebastian Vettel, che domenica nel GP di Spagna si era dovuto accontentare del terzo posto nonostante l'incidente suicida tra Mercedes, dà fiducia alla Ferrari registrando buoni crono anche con le medie. Tutte le scuderie impegnate sul circuito del Montmelò, ad eccezione della Sabuer: tanto lavoro, soprattutto su comparazioni aerodinamiche e sulle gomme. Rosberg prova a smaltire la rabbia per quello scontro con Hamilton, ma resta dietro al ferrarista. Poi Button, Grosjean, Wehrlein e Ricciardo, sfortunatissimo domenica scorsa per la foratura ad un giro dalla fine. Mercoledì seconda e ultima giornata, con in pista la Red Bull del fenomeno Max Verstappen, trionfatore dell'ultimo GP.