F1, test Barcellona: sorpresa Massa, quarto Vettel

7 marzo 2017

Felipe Massa sostituisce il baby Lance Stroll all'ultimo momento ed è lui il più veloce nella mattina del primo giorno di test a Barcellona. L'esperto pilota brasiliano completa ben 64 giri sul circuito del Montmelò e realizza il miglior tempo in 1'19"726 con le gomme SuperSoft. A quasi due decimi si piazza Daniel Ricciardo, a lungo in testa alla sessione, che con la Red Bull archivia 50 tornate ed è l'unico, insieme a Massa, a stare sotto il muro dell'1'20", tempo realizzato però con le UltraSoft.



Seguono Mercedes e Ferrari, le migliori nella scorsa settimana. Lewis Hamilton, in pista per 49 giri con la nuova W08 che presenta anche degli inediti deflettori, ferma il cronometro sull'1'20"456 con le Soft, segno che il britannico non ha spinto ma è comunque apparso super competitivo. Sebastian Vettel ha optato per una grande quantità di giri visto che è stato il più impegnato, ben 79 tornate, e non è andato oltre l'1'21"127 con gomme Medie.



Quinto tempo per Ocon con la Force India, sesto Magnussen con la Haas, settimo Kvyat con la Toro Rosso, ottavo Vandoorne con la McLaren che ha chiuso in anticipo per l'ennesimo guaio alla power unit Honda, nono Wehrlein al debutto con la Sauber al posto di Giovinazzi e decimo Jolyon Palmer con la Renault, costretto a fermarsi dopo 15 giri per un problema a un sensore.