F1, test Barcellona: settima la Ferrari di Gutierrez

Jenson Button (McLaren) e Carlos Sainz j r (Toro Rosso) sono gli unici due big scesi in pista nella seconda e ultima giornata di test di F1 sul circuito di Barcellona: il britannico ha completato cento giri centrando il quarto miglior tempo (1'26"927), lo spagnolo ha fermato il crono sull'1'27"997 completando 126 giri e chiudendo in ottava posizione. Settima la Ferrari del terzo pilota Esteban Gutierrez, al debutto ufficiale sulla SF15-T.

La giornata di test è stata quasi interamente dedicata ai collaudatori. La miglior performance è stata quella di Jolyon Palmer che, al volante della Lotus, ha centrato il miglior tempo girando in 1’26”080 (87 i giri percorsi). Secondo miglior crono per Pascal Wehrlein (Mercedes, 1’26"497), terzo Pierre Gasly (Red Bull, 1'26"683). A chiudere la fila è stato Raffaele Marciello che, dopo avere passato la prima giornata alla guida della Ferrari, è passato alla Sauber: per lui 75 giri completati e nona posizione col tempo di 1'28"829. Soddisfatto Esteban Gutierrez che ha completato 119 giri con la Ferrari SF15-T ottenendo il settimo miglior tempo di giornata con 1’27”930: “Abbiamo lavorato in vista delle prossime gare, su diversi aspetti: guidabilità, aerodinamica e assetto - commenta il 23enne pilota messicano -. Siamo riusciti a fare molti giri ed è stata sicuramente una giornata molto produttiva. Cercavamo delle conferme circa il nuovo pacchetto aerodinamico e le abbiamo trovate”.