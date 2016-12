F1, test Barcellona: fulmine Hulkenberg, terzo Raikkonen

24 febbraio 2016

La giornata di test di Formula 1 a Barcellona vede sfrecciare la Force India di Nico Hulkenberg che, con le nuove gomme super soft, ferma il cronometro sull'1'23"110. Il tedesco è di gran lunga il più veloce visto che rifila quasi tre secondi a tutti gli altri, pur se nessuno ha utlizzato gli stessi pneumatici. Secondo è Grosjean con la sorprendente Haas GP, mentre terzo è Kimi Raikkonen con la Ferrari con il crono di 1'25"977. Il finlandese ha di fatto potuto girare solo nel pomeriggio (78 giri in tutto) perchè il mattino la nuova SF16-H ha avuto la necessità di svolgere controlli sul sistema di alimentazione del motore V6, in particolare la pompa del carburante. Quarto tempo per la Renault di Magnussen, mentre quinto è Nico Rosberg. Il tedesco si è alternato al volante della Mercedes con Lewis Hamilton che ha girato nel pomeriggio e ha stampato l'ottavo crono. I due piloti delle Frecce d'argento hanno badato più ad accumulare dati visto che hanno totalizzato ben 162 giri totali e si divideranno il volante della W07 anche nella quarta e ultima giornata di prove. La decisione è dovuta al fatto che entrambi hanno percorso un notevole numero di giri e necessitano di un po' di riposo supplementare. Una in meno, 161, sono le tornate messe in cascina da Carlos Sainz con la Toro Rosso, lo stakanovista di giornata, che ha simulato un intero gran premio con gomme medie. In top ten anche Nasr, Kvyat e Massa. Giornataccia per la McLaren-Honda con Button che ha girato per soli 51 giri a causa di un guasto all'impianto idraulico.